Boca y otro partido sin salir del cero

El año recién empieza y las piernas están pesadas por el rigor de la pretemporada, así que nunca conviene tomar a los partidos de verano (que de amistosos suelen tener poco) como parámetro para medir la proyección de un equipo. No obstante, en el caso de Boca, la falta de efectividad no suele ser tomada con liviandad. Y aunque poco le importe haberse quedado sin la copa que al final se llevó Independiente -por ser el único que pudo hacer goles en el triangular-, lo que sí puede provocarle algo de angustia al “Xeneize” es que dentro de pocos días deberá jugar una final en la que sí habrá un trofeo importante en juego: la Supercopa Internacional, que se disputará en Abu Dhabi y en la que enfrentará a Racing, el mismo que le arruinó la fiesta del título en la Liga Profesional al arrebatarle el Trofeo de Campeones. En ese mano a mano no podrá Boca darse el lujo de fallar de cara al arco como lo hizo anoche en San Juan contra Everton, en el cierre del triangular de verano.