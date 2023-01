Tres afortunados lectores se repartieron el pozo acumulado de $ 1.350.000

Gabriela Patricia Tabera se enteró por su madre. “Compré el diario, pero como por mi trabajo no tengo tiempo de estar controlando todos los días (es enfermera), mi mamá era la que se encargaba. El miércoles me llamó a las 8 y me dijo ‘mirá, creo que está completada la grilla’. Fui rápido a verla para corroborar”, cuenta. “Y creo que la tarjeta ya estaba completa el martes, que fue mi cumpleaños. Qué coincidencia...”, dice y sigue: “lo primero que sentí fue incredulidad. ¡Nunca antes gané nada!”. Con el dinero planea pagar algunas deudas, e incluso sueña con poder adelantar algunas cuotas del plan de su auto, que todavía sigue pagando. Además, dice que deberá comprarle un nuevo celular a su hijo.