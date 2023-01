Ecos de El Boyero: Romero acusó a Jaldo de generar distracciones y no atender los problemas de Tucumán

“Mientras invita a veranear a El Boyero, en El Mollar, en el Camino de Sirga, en el Barrio San José y en el Corte (Yerba Buena) no hay agua. En el este tucumano beben agua con arsénico mientras la SAT cobra si hubiese un servicio de excelencia”, criticó en un comunicado. Además, apuntó que el 47% de la población “está sumida en la ignominia”. “Ya no come con tenedor, como del contenedor, lo cual es perverso y trágico”, disparó.