El intendente de Burruyacu dio el sí: jaldo fue uno de los invitados

Comienza una semana que puede llegar a marcar un punto de inflexión dentro de Juntos por el Cambio en Tucumán. El domingo 15 sería la fecha que fijaron el intendente Germán Alfaro y el diputado Roberto Sánchez para charlar respecto al futuro de la alianza. Ambos dirigentes aspiran a encabezar la fórmula gubernamental del espacio opositor que en las legislativas de 2021 quedó a sólo dos puntos del peronismo. Hasta ahora los armadores políticos del concepcionense no tenían definido dónde podría llevarse a cabo el encuentro. Sí estimaban que sería algo privado, incluso sin fotografía de por medio. Hace meses que Alfaro y Sánchez no se dialogan, lo que genera incertidumbre en la dirigencia. A través de LA GACETA, el presidente del PJS convocó al ex intendente a reunirse sin intermediarios. El concepcionense recepcionó el mensaje y respondió que está dispuesto al encuentro, aunque no descartó la posibilidad de ir acompañado por gente de su confianza.