¿Hijos frágiles? Mejor dejarlos que se frustren, se esfuercen y esperen

“Es todo un arte alcanzar un equilibrio entre los límites y los permitidos. Quizás los padres autoritarios, de generaciones anteriores, se pasaban de arbitrarios. Pero ahora vemos que ocurre lo contrario”, añade la experta, quien no se cansa de pregonar que los padres deben dejar que sus hijos se equivoquen (obviamente, cuando no haya consecuencias serias). “Dejarlos tomar resoluciones que no afecten su seguridad, su salud y que no sean éticamente incorrectas les permite que aprendan a evaluar sus decisiones”, expresa, y como si fuese un mantra enseguida repite: “permitan que aprendan a pensar solos y que pierdan el miedo al error”.