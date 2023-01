En Tucumán, la escasez de lluvias tiene en jaque al campo

“A pesar de no ser acompañados con políticas efectivas, el año pasado quedó demostrado, nuevamente, la necesidad que tiene el Estado sobre el sector con el dólar soja para abastecerse de recursos, y si este año nuestro sector no puede responder con producción al Gobierno se le pueden dificultar las cosas”, lanzó el directivo de Apronor. Incluso, Palomo se animó a vaticinar un 2023 más adverso que 2022 para el campo, si las condiciones climáticas no envían un guiño. “Hoy, estamos castigados y ni siquiera tenemos acceso a líneas promocionales de crédito para hacer frente a nuestra actividad”, enfatizó.