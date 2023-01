Avanzó un 33% la obra de la ex rotonda

Todavía falta mucho por hacer en el espacio de la ex rotonda. Sí, ese bloque de cemento que causó más de un dolor de cabeza a los tucumanos ya no está, pero ese es sólo el comienzo. La tarea no es fácil: el proyecto ejecutivo, diseñado por la Dirección Provincial de Vialidad y llevado a cabo por los municipios de San Miguel de Tucumán y de Yerba Buena va más allá de la quita de la glorieta: además, hay que hacer trabajos de pavimentación, de desagües pluviales, de semaforización y de alumbrado público.