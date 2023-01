“No te me acerques, mugroso”: grave denuncia de un fan contra Wanda Nara

El hombre fue por más y aseguró que terminó decepcionado con la actitud de la vedette: “Con lo que me dijo Wanda Nara ya me alcanzó y no quiero saber más nada, y yo no soy ningún mugriento y así no se trata a un fan, me vio y me contestó que no se me acerque porque tenía pinta de plancha, se subió a un Mercedes Benz y se fue, me dejó sorprendido por la fea actitud que tuvo” concluyó.