Multitudinario adiós al amado "Rey" de Brasil

Entre las personalidades que asistieron al velatorio -transmitido por todas las cadenas de televisión locales- estuvo el propio "Lula", quien aseguró que Pelé no puede ser comparado a ningún otro futbolista de la historia. "Es una figura muy especial. No podemos seguir comparándolo con nadie, porque no hay que se le compare como jugador de fútbol, como ser humano. El mundo le debe mucho a Pelé, sobre todo por la dignidad de un hombre que nació pobre, negro, en un país donde los prejuicios están muy vivos, y eso a Pelé nunca le importó, siempre supo ser el mejor sin perder la humildad", destacó el presidente de Brasil.