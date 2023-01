Buenos Aires, San Pablo y Bogotá entre las ciudades más visitadas en 2022

Buenos Aires, Argentina, por ejemplo, recibió más 1,5 millón de turistas internacionales y 5,3 millones de visitantes nacionales pasaron este año por la ciudad de Buenos Aires, según las proyecciones difundidas por el Observatorio de datos del Ente de Turismo de la Ciudad. Estos números superan las expectativas de los objetivos trazados a principio de año: 1,15 millones de turistas internacionales y 4 millones de turistas nacionales. Esta reactivación del sector dejará más de U$S 1.800 millones en la economía de la Ciudad —con impacto en gastronomía, transporte y cultura, entre otros sectores—, con un gasto promedio de U$S 124 para los turistas nacionales y de U$S 776 para los turistas internacionales. Asimismo, la recuperación de la ocupación hotelera alcanzó un promedio del 58% de turistas internacionales y del 101% de turistas nacionales, en comparación con el 2019.