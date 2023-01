Obras hídricas: en Casa de Gobierno, Jaldo recibió a Gerónimo Vargas Aignasse

"Comenzamos el 2023 trabajando -dijo Vargas Aignasse-. Me reuní con el gobernador repasando las obras que se iniciaron como la red de cloacas y planta de tratamiento en Simoca como con el inicio inminente de la obra en San Andrés. Tenemos la no objeción para licitaciones en San Miguel de Tucumán y la no objeción de adjudicación de licitaciones que se hicieron por $3.700 millones para 11 municipios y 20 comunas”, precisó.