Cartas de lectores IV: un bien social para la Policía

El 12/2/2006 se publicó en LA GACETA una nota de mi autoría, por la que sugería la idea de reciclar el destartalado edificio del ex Hospital Militar, ubicado en calle Italia al 2.600, donde funciona la Jefatura de PolicÍa, a los efectos de convertirlo en Hospital Policial Regional, para que sean utilizados sus servicios en un activo y poderoso bien social, brindando la correspondiente atención humanitaria que necesitan los hombres y mujeres de azul, así también como los integrantes de la Policía Federal, de Gendarmería Nacional y de las provincias vecinas. Como suele suceder en esos casos, no generó atención gubernamental tan importante sugerencia, por lo que el 22/09/2006 reiteré mi anterior gestión, de manera que se concretase la reconstrucción del ex Hospital Militar, transformándolo en hospital para la fuerza, para lo cual la Institución Policial entre sus 10.000 servidores activos aproximadamente, cuenta con ingenieros, arquitectos, pintores, albañiles, electricistas, etc., como así también los medios para el traslado de materiales. Teniendo en cuenta que en la actualidad existe la intenció del Gobierno provincial de revalorizar las instituciones, este pedido es de muchísima importancia y necesidad para todos los servidores de azul, que dan hasta la vida en su magnánima tarea para proteger a la comunidad en general. Es de resaltar que muchísimos policías activos y en retiro que han tenido conocimiento de este anhelo han expresado su satisfacción y que, de concretarse el mismo, autorizarían a las autoridades correspondientes un determinado descuento de sus haberes en colaboración del tema que se menciona..