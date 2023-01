Loan es el primer bebé tucumano del 2023

María Abigail de 23 años es la flamante mamá. “Me siento muy feliz, mi bebé se llama Loan y es un bebe hermoso y sano. Yo venía realizando el seguimiento de mi embarazo en el CAPS Pedro Solorzano y vine a dar a luz aquí porque venía con 1 de dilatación, hacia contracciones cada 2 segundos y traté de aguantar, gracias a Dios recurrí a este hospital y tuve rápido al bebé. Aquí es donde rompí bolsa porque ya estaba lista, me costó un poco, pero ahora el bebé está muy bien gracias a Dios. Este es mi tercer hijo, ya que tengo una nena que es grandecita y un nenito. Estoy muy agradecida ya que tanto en el CAPS Pedro Solorzano como aquí, me atendieron muy bien, y me sentí sumamente contenida por los parteros y las parteras”, dijo.