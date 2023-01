El Ejecutivo nacional prepara proyectos económicos para que el Congreso analice en el verano

Otra de las iniciativas está relacionada con los aportes jubilatorios. El proyecto de ley prevé un plan de pagos de ANSES para que las personas en edad de jubilarse puedan hacerlo, aun cuando no cuenten con los 30 años de aportes necesarios para hacerlo. En este caso, sería, de alguna manera, renovar la moratoria que ya está vigente hasta fines de este año. En este caso, las personas con edad de jubilarse que no tienen los años de aporte requeridos podrían cancelar los aportes adeudados hasta 2008 en cuotas mensuales. También las personas que están a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria podrían comenzar a regularizar sus deudas con anticipación, cancelando aportes faltantes, siempre en forma retroactiva y no posteriores a la fecha de corte, que sería marzo de 2012.