Cartas de lectores II: Doble vara

Cuando se valoran hechos o comportamientos de manera diferente según se trate de amigos o no tan amigos decimos que se usa doble vara. Las personas que así actúan no son ni auténticas ni justas. No son auténticas porque no ven las cosas como son en realidad, sino como les interesa verlas. Y no son justas porque es inmoral juzgar con parcialidad. Un funcionario de Desarrollo Social viajó al exterior e inmediatamente fue echado. Un diputado nacional por Tucumán viajó con ocho familiares a Miami, Italia y Qatar, como 20 días y sigue en su cargo. Un juez tuvo un altercado por un accidente de tránsito y fue destituido. Una jueza transitó por la acera de una peatonal de contramano y el responsable del área la trataba de Su Señoría. Un empleado cualquiera con dos cargos es echado de uno. Un dirigente gremial tenía dos cargos en la Provincia y no actuaron ni la Justicia ni el Tribunal de Cuentas. Un juez denuncia a un vocal de la Corte e inmediatamente es destituido el juez. A un funcionario le falla la entrega de boletos gratuitos y es echado en el acto. Sin embargo, los responsables de la SAT son intocables, tienen hace años las calles de la ciudad con aguas cloacales, materia fecal o agua potable y son unos genios gestionando. Lo de Ersept no tiene nombre. Parecieran socios de EDET y no un organismo de control.