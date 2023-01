En la calle Santiago del Estero los negocios atienden tras las rejas, según la hora

Los vecinos y trabajadores de la zona sostienen que, si bien a comparación de un año atrás hay menos casos de inseguridad, falta más presencia policial. Teresa, que tiene un puesto de diarios y revistas ubicado en la esquina de Santiago del Estero y Virgen de la Merced, dice que los robos mayormente se dan a partir de las 13.30 en las paradas de colectivos. “Ahora anda la policía pero a la siesta no queda nadie. Yo no saco el celular a no ser que me llamen, pero pido que en las horas que trabajo no me hablen”, explica.