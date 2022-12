Alcohol al volante: el drama que obviamos ver

No se trata de una problemática ignorada por las autoridades. Las campañas de concientización existen, y, sin ir más lejos, todo conductor sabe que no puede manejar si consumió alcohol. A pesar de eso, está a la vista que como sociedad no tomamos esa regla con la responsabilidad que se merece. Solo basta con ver como luego de un casamiento, cena o evento, vemos a un amigo alcoholizado subirse al auto o a la moto para irse a casa. O peor, a veces somos nosotros mismos los que agarramos el volante en esas condiciones. Creemos que lo peor no nos va a pasar, hasta que ocurre y entonces no hay vuelta atrás.