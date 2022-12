La camisa morada "no oficial" que fue furor en la Selección: cuánto vale y cómo conseguirla

Cuánto vale y cómo conseguir la camisa de la Selección

Entre los jugadores que mostraron la camisa estuvieron el Dibu Martínez, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Julián Álvarez. Múltiples fuentes advirtieron que dicha indumentaria no está entre las opciones para comprar en la web local de la Adidas, pero se puede conseguir en la página oficial de la marca alemana de Estados Unidos y tiene un costo desde los U$S 85, lo que rondaría unos $ 25.000 al dólar no oficial.