Caso Saccomani: La familia cree que alguien los habría entregado

Gonzalo Saccomani agradece tener a su padre vivo ya que en ese momento pasaron un momento de mucha angustia y desesperación. “No puedo creer que lo tengo a mi viejo acá a la par” -dijo-; “a mí me llevaron a la pieza de mi hermana y me ataron con alambres las manos y los pies; y mientras me pegaban con un acolchado escuchaba los gritos en la pieza de mi viejo. La verdad es que es una sensación horrible, no sabía en ese momento que le estaba pasando a mi papá”.