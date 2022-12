El “blue” frenó su ascenso y el dólar Qatar es $ 18 más caro

En la jornada se observó además de la liquidación de exportadores, el ingreso de fondos para inversiones en infraestructura. De esta forma, se elevó a U$S 1.853 millones el saldo positivo de diciembre. Y en el acumulado de 2022, el BCRA lleva comprados en el mercado cambiario U$S 5.690 millones, superando las compras de 2021, cuando había alcanzado U$S 5.524 millones.