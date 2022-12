Masso: "Necesitamos políticas públicas de inclusión para mejorar la nutrición de nuestros niños"

El referente de Libres del Sur señaló, además, que "no puede ser que haya hambre en la Argentina agrícola y ganadera, productora de alimentos para nueve veces su población". "En los últimos años tenemos niños que solo saben usar cucharas, porque no han tenido la posibilidad de acceder a la carne, al pollo, a las verduras, a los lácteos. Esto es algo que no contempla el gobierno y es parte de la malnutrición de solo comer grasas e hidratos de carbono", dijo.