Series para ver salteadas: qué mirar en verano sin necesidad de maratonear

Antologías: un capítulo, una historia

Entre las opciones más elegidas aparecen las series antológicas, donde cada episodio cuenta una historia distinta. Black Mirror (Netflix) es el ejemplo más conocido: no hay orden obligatorio y cada capítulo funciona como una mini película. Lo mismo pasa con Love, Death & Robots (Netflix), ideal para ver de a ratos por sus episodios cortos y estilos variados, o Modern Love (Prime Video), que propone relatos románticos autoconclusivos, perfectos para mirar sin engancharse de más.