La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

En realidad, no era que no me gustaban los vinos. Sí me gustaban, pero como a una consumidora tradicional. Yo empecé a estudiar agronomía porque mi familia -mi papá, mis tíos, mis abuelos- siempre estuvo conectada al campo. Mi papá actualmente es productor de frutas como duraznos y ciruelas. A mí me apasiona el campo; viví hasta los ocho años en la finca que tiene mi papá actualmente y fue natural el querer estar conectada a la tierra. Entonces, empecé a estudiar agronomía pensando que me iba a dedicar a la fruticultura. En el medio de la carrera, cuando curso Enología con Jorge Nasralla -que es un ingeniero agrónomo y profesor de la facultad muy querido-, me enamoro del mundo del vino. Allí dije: "Yo me quiero dedicar a esto, quiero hacer vino, quiero estar realmente dedicada a esto". Así que empecé a hacer pasantías en diferentes bodegas y, cuando me recibí, trabajé un año en dos bodegas de Maipú. Después, en el año 2009, me contacta Sebastián Zuccardi a través de este profesor que había hecho que me enamorara de la enología y empiezo a trabajar con él con la idea de armar el área de Investigación y Desarrollo, que hasta ese momento no existía dentro de la familia.