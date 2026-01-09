Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo

Un crecimiento que se aceleró en cuatro años

Uno de los datos más relevantes es el avance en la integración laboral. Entre los jóvenes extutelados de 18 a 23 años, el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social pasó del 34% en 2021 al 72% en 2025. En el caso de los menores de 16 y 17 años, la inserción también creció, aunque de forma más gradual: del 6% al 18% en el mismo período.