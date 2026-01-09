Qué estudiar en 2026 si querés apostar a algo más que tecnología

La conversación global sobre “qué estudiar” suele girar alrededor de la inteligencia artificial, la programación y las habilidades digitales. Sin embargo, las proyecciones para 2026 muestran que no todo pasa por los algoritmos.
Las profesiones tradicionales vinculadas al bienestar, la salud mental, la educación y el análisis social vuelven a ocupar un lugar central en la demanda laboral.
A nivel país, universidades y centros de estudio coinciden en que la tecnología se integra como herramienta transversal, pero que el rol del profesional sigue siendo clave, especialmente en áreas que requieren acompañamiento humano, interpretación crítica y toma de decisiones complejas.
Esa combinación: conocimiento clásico más herramientas digitales impulsa un “renacimiento” de carreras históricas que recuperan vigencia. La mayoría puede estudiarse en Tucumán, con excepción de Sociología, que se ofrece principalmente en universidades nacionales fuera de la provincia.
El futuro laboral no es solo IA
Profesorado en Educación Física
Con la salud física y mental como prioridad global, esta formación recupera protagonismo. Ya no se limita a escuelas: empresas, organismos públicos y programas comunitarios incorporan especialistas para promover actividad física, prevenir enfermedades crónicas y diseñar acciones de inclusión a través del movimiento.
Psicología
Es una de las carreras con mayor inserción inmediata. La demanda sostenida de profesionales en salud mental, tanto en el sector público como privado, impulsa nuevas oportunidades laborales en clínicas, escuelas, empresas, organizaciones sociales y proyectos comunitarios.
Psicopedagogía
Los cambios educativos, la inclusión y la atención a las dificultades de aprendizaje sostienen la necesidad de psicopedagogos. Escuelas de todos los niveles suman equipos de orientación, y el sector privado también amplía espacios para acompañamiento individual y diseño de estrategias pedagógicas.
Sociología
En un mundo saturado de datos, la clave no es acumular información sino interpretarla. La Sociología forma profesionales capaces de analizar fenómenos sociales, económicos y culturales, y traducirlos en diagnósticos y estrategias.
Su campo laboral crece en organismos públicos, consultoras, empresas, investigación académica y programas sociales. Si bien no se dicta en Tucumán, mantiene alta demanda a nivel nacional.
Filosofía
La filosofía regresa con fuerza gracias al valor del pensamiento crítico. En contextos atravesados por la IA y la sobreinformación, crece la necesidad de perfiles capaces de reflexionar, argumentar y analizar dilemas éticos.
Sus salidas laborales incluyen educación, investigación, consultoría, comunicación, diseño de políticas públicas y gestión cultural.
Requisitos y perfil para estudiar estas carreras
Estas profesiones requieren vocación por el trabajo con personas, capacidad de análisis social, habilidades de comunicación y predisposición al trabajo interdisciplinario.
También demandan formación sólida y actualización constante para acompañar cambios sociales, educativos y tecnológicos.