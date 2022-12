Hace 12 años, el nieto recuperado 132 contó su historia a LA GACETA

J- Me mandaron con Juan Cazorla. Primero estuvimos en Tucumán varios años, y a los 10 nos fuimos a Salta por unos ocho años. De chico no preguntaba nada, no me imaginaba nada. Él estaba casado con Herminia Navas y para mí, ellos eran mis padres: me criaron como un hijo más. Lo que siempre me sorprendió era la diferencia de edad con mis dos hermanos Cazorla, que eran mucho mayores. Sigo viéndome con mi hermana, pero no sabe de mi situación; creo que lo va a tomar bien.