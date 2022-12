El coro de la infamia

Al rey Duncan no lo mata sólo una daga en manos de Macbeth sino una daga empuñada con la carga de insidia que precedió al crimen, la voz incansable de lady Macbeth induciendo a su marido a cometerlo, llevándolo a mezclar vanidad, miedos y una ambición enfermiza para acabar en una tragedia de tal magnitud que asusta incluso a su propio autor. Ella se manchará las manos de sangre para mostrarle su adhesión, “solidarizándose” con el delito, aunque empleando un lenguaje sinuoso subraye que no asesinó y que, en consecuencia, su responsabilidad es relativa y tal vez difícil de probar. No en vano dirá con énfasis: “Mis manos son de tu color, pero me avergüenza tener un corazón tan blanco (my hands are of your colour, but I shame to wear a heart so white)”. Leído este pasaje con atención, tal como razona el narrador en una novela de Javier Marías, se advierte que puede interpretarse casi como un aviso: “soy tu aliada, mas no la culpable”. Ha participado del regicidio en las sombras y, por lo tanto, es dueña de una valiosa llave que le puede servir para el chantaje o como un salvoconducto; puede señalar, sin incriminarse, a quien lo hizo, y dar detalles de cómo y por qué.