Cuando la pileta y el salón de usos múltiples se vuelven un problema

Desde su experiencia, traza una radiografía de los conflictos más frecuentes. En primer lugar, ubica los ruidos molestos y el incumplimiento de las normas básicas de convivencia, una problemática que se agrava en verano con el uso intensivo de la pileta. A eso se suma el crecimiento de los complejos, cada vez más grandes y con más departamentos, lo que encarece las expensas: “antes había solo un portero; hoy se suma personal de seguridad y mantenimiento permanente”. También señala el cambio en el perfil de los propietarios: muchos departamentos son inversiones y no viviendas permanentes, lo que genera desinterés por la vida consorcial y menor participación en las asambleas.