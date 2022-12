Palacios fue tratado como un rey junto a Fernández

Palacios cuenta con la particularidad, teniendo en cuenta la realidad de sus otros 25 compañeros, de “pertenecer” a tres locaciones. El jugador de Bayer Leverkusen es tucumano por nacimiento, con precisión de origen famaillaense; bonaerense por adopción y santiagueño por simpatía materna. Como lo hicieron en San Martín, en los otros dos lugares también recibirían al ex mediocampista de River con la misma pasión. “Es una alegría enorme estar en el lugar en el que me crié. Más allá del fútbol lo importante es como somos como personas, siempre hay que disfrutar lo que hacen, que disfruten con pasión”, recomendó. “Quiero decirles gracias a los chicos, no sé si seré un ejemplo pero trato de hacer siempre lo mejor”, dijo “Pala”.