El PO sobre la pelea por la coparticipación: "es una rapiña de políticos capitalistas por la caja del Estado"

"El programa del FMI puso límites al endeudamiento interno y por eso le complica al gobierno el manejo de la caja. No sólo exige al Gobierno nacional medidas de ajuste sino que, además, tiene prioridad para cobrar. Los pagos de la deuda y las exenciones impositivas al capital se llevan la mayor parte de la torta. El debate no pasa por los porcentajes, sino por la orientación política de los recursos. El gasto nacional no puede tener un destino parasitario y usurario".