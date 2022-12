Fontán, sobre el fallo de la Corte: “La desobediencia vuelve golpista al Presidente y a los gobernadores”

Destacó que en la historia del país no se registran antecedentes de un mandatario que comunique la decisión de no cumplir una resolución judicial. “Es gravísimo. Durante la presidencia de Carlos Menem, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo decía que no había que acatar los fallos de la Corte; pero se trataba de un ministro. Aquí el problema es que el Presidente y gobernadores hayan concertado una desobediencia de la Constitución”, destacó la abogada.