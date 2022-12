Un país federal de gobernadores unitarios

Un inconveniente de tal situación es que la falta de alineamiento entre costos y beneficios incentiva la ineficiencia del gasto público. Otro, la llamada “enfermedad holandesa” de la coparticipación. Si en un país la exportación de petróleo tuviera un papel preponderante los recursos serían asignados mayoritariamente a esa actividad. En parte porque las otras no podrían competir con la petrolera para atraerlos porque no contarían con tantos ingresos, en parte porque el gran flujo de dólares revalorizaría la moneda local y contribuiría a la pérdida de competitividad del resto de los sectores. Una provincia no tiene moneda propia, pero mayor coparticipación implica que la administración pública tiene más dinero para contratar y gastar y el sector privado pierde competitividad frente al gobierno. Eso vuelve menos productivas a las provincias, más dependientes del Estado a sus ciudadanos, y se consolida el poder de los gobernadores. Otro motivo para no querer una ley de fondo de coparticipación.