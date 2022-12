El viejo zapping de Nochebuena y Navidad

Jurásicos y papás

“Jurassic World: el reino caído” se emite hoy a las 17.25 por Star Channel. Una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios que quedaron en la Isla Nublar, donde las criaturas han vagado libremente durante años tras la desaparición del parque temático “Jurassic World”. Claire Dearing, ex gerente del parque, y que ahora lidera el Grupo de Protección de Dinosaurios, intentará ir a su rescate, acompañada de Owen Grady, el ex adiestrador de dinosaurios que trabajaba en el parque. Mañana a las 19.10 llega “Guerra de papás”. con Will Ferrell y Marc Whalberg: Brad Taggart, un ejecutivo que acaba de casarse, intenta por todos los medios ganarse el afecto de los hijos de Sarah, pero le resulta muy difícil porque los niños echan mucho de menos a su padre. Las cosas se pondrán peor con el regreso de Dusty, ex marido de Sarah y padre de los dos niños. Entre ellos surge una fuerte rivalidad: uno intenta integrarse en su nueva familia, el otro pretende reconquistar a su ex esposa y a sus hijos.