"Basta de transferir más fondos a los porteños"

En una charla con LA GACETA, Jaldo remarcó que en ningún momento se planteó que había que desobedecer la decisión del máximo tribunal del país, aunque advirtió que sí hay “una imposibilidad cierta y contundente en la aplicación de la medida”, que implicará un desembolso de $ 180.000 millones en favor de la gestión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “No es lo mismo desobedecer que no poder cumplir”, agregó. El mandatario provincial reiteró que tanto el Presidente como sus pares son “respetuosos de la división de poderes, de los fallos de la Justicia y de las instituciones de la República”, pero advirtió que, bajo ningún punto de vista, se puede poner en peligro la asignación de recursos a las provincias. Jaldo precisó que el Presupuesto Nacional 2023 no contempla partida alguna para hacer frente a lo que obliga la Justicia para entregarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. A través de un documento, el oficialismo expuso su postura al señalar que se trata de “un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento". "El presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria 'in extremis' de la resolución cautelar dictada", continúa el texto.