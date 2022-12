¿Fútbol o el secundario?: "BB" Acosta y "Cuti" Romero, dos historias entrelazadas con Atlético Tucumán y la Selección

Durante la semana, Acosta estudiaba en el Instituto de Ciencias Empresariales (ICE), una institución que firmó un convenio con Atlético Tucumán. En ese mismo colegio se forman muchos de los juveniles del club. “Hacía varios años que terminé el séptimo grado y no hice nada más –recordó el jugador-. Me costó y me está costando un poquito, pero ya me quedan pocos meses para terminar”, había relatado en una entrevista con Directv Sports Radio.