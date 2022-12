Diputados kirchneristas presionan a Alberto Fernández para que indulte a Milagro Sala

En relación a este tema, Alberto Fernández ya había marcado su postura al expresar: “La Corte me prohíbe, no puedo indultar porque intervino la justicia provincial”. Igualmente, el titular del Poder Ejecutivo manifestó estar convencido “de que todo el proceso judicial contra Milagro Sala estuvo plagado de un tinte político inadmisible”. “Soy un hombre de derecho y no puedo vulnerar lo que dice la Constitución, con mucho pesar lo digo”, enfatizó en Radio con vos.