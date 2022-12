Los Escombros del gobierno

2022 fue también el año signado por los dilemas judiciales de La Doctora. Fue duramente condenada durante seis años y padece aparte la humillante restricción para ocupar cargos públicos.

La proscripción motivó el rotundo golpe bajo del renunciamiento a cualquier postulación. La circunstancia de la orfandad provoca, entre los escombros del peronismo, según el pensador Sebastián Dumont, un estado de asamblea, ante la anarquía virtual.

El renunciamiento estimula otra vez la fantasía del liderazgo y del mítico recurso al bastón de mariscal que muy pocos peronistas se sienten en condiciones de usar.

Los cuarentones enteros de La (Agencia de Colocaciones) Cámpora se apresuran en preparar su producto regional. Alternativa que entrena La Doctora desde hace al menos dos años, cuando el producto amagó con la renuncia a su ministerio principal para dejar a Alberto envasado al vacío.

Es el doctor De Pedro, El Wado, que no vacila en diferenciarse de los espantapájaros de su organización de circuito cerrado y se muestra con muecas dignas hacia el centro del arco ideológico. En realidad al muchacho no le cuesta porque es una postura natural. Los que no lo quieren de su “orga” confirman que le encantaría disponer del discurso rupturista del contemporáneo Javier Milei. Pero se conforma por ahora con mostrarse en la única «embajada» que importa, y aprovecha las conexiones del compañero Montoto para codearse en Israel.