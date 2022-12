El camino que tuvo que recorrer Argentina para llegar a coronarse en el Mundial de Qatar 2022

El camino hacia la gloria no arrancó de la manera esperada. El 22 de noviembre la Selección debutó en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022 y el primer partido fue ante Arabia Saudita, a priori el rival más accesible de la zona. El arranque no fue el esperado y la “albiceleste” cayó inesperadamente por 2 a 1, luego de haber estado arriba en el marcador gracias al gol de Lionel Messi de penal. De esa manera, el panorama comenzaba a complicarse.