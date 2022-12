El hermano de Mauro Icardi volvió a apuntar duramente contra Wanda Nara en las redes

Hace unos días, Guido Icardi publicó en sus historias de Instagram un duro mensaje dedicado a la rubia, donde la calificaba como “Un asco de persona", acompañado de una foto de ella sin retoques estéticos. Tras arrepentirse y borrarla, el joven escribió nuevamente: “¡Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! ¡Esa foto es la que me parece que mejor sale! Digan lo que digan, es un asco. La hipocresía, a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mi también, ah no que no me saca un euro".