Las fuertes declaraciones sobre Wanda Nara de la familia Icardi: "Que asco de ser vivo"

El hermano del delantero del Galatasaray, optó por utilizar sus redes sociales para apuntar contra Wanda, utilizando fotos suyas en bikini y descalificándola. “Qué asco de ser vivo”, escribió el joven en una historia de Instagram sobre una foto de la rubia. Sin embargo, a los pocos minutos eliminó la imagen para dejar un texto aclaratorio sobre su accionar: “Y no me refiero a su físico para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale”, disparó.