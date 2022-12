Animales que hablan de cuestiones muy humanas

“Las obras siempre me llegan o por recomendaciones de amigos o por propia intuición, y en este caso me resonó desde principios de año cuando viajé a Santiago del Estero. Cuando finalmente la leí dudé un poco porque tiene una temática fuerte: la muerte, la supervivencia, la mentira, etcétera, pero al mismo tiempo es dinámica, no pretende dejar duras enseñanzas ni superficiales moralejas, sino sólo cuenta situaciones donde el solitario zorrito, astuto siempre, sale ileso de las travesuras que él mismo entreteje. Me pareció muy divertida”, le dice la directora a LA GACETA.