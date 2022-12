El fuerte enojo del "Kun" Agüero con DJ Mariio: "Me caes para el ort..."

"No entiendo por qué Kun. No sé qué te he hecho", señaló el youtuber español. Pero Agüero siguió en su postura: "Prefiero decírtelo acá, no pasa nada. Cada uno le gusta la gente como es”, disparó el ex goleador de Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City contra DjMaRiiO, quien se mostró entre incrédulo e irónico, mientras posaba con su camiseta argentina.