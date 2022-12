La noche del "Kun" Agüero: entrada en calor y goles en la Selección

Seguro sabrán, la Selección jugará el domingo contra Francia en Lusail con la camiseta oficial, la misma que usamos en el ‘78 y en ‘86, cosa que el pueblo bilardiano tomaría como una enorme señal positiva. Y seguro sabrán también que después de un día de libertad y de recarga de energías con los seres queridos jamás se arranca al otro día a full para los titulares. Por eso, los trabajos de este día no pasaron de lo habitual. Vértigo para los que jugaron poco, vértigo para los que no jugaron nada y nada de vértigo para quienes sí vieron acción. De hecho, durante nuestra ventana de 15 minutos no vimos en cancha ni a Dibu Martínez, ni a Rodrigo De Paul ni a Leo Messi. “Están en el gimnasio”, le respondió a LA GACETA un integrante del equipo de prensa. La aclaración está buena porque a veces se suele sobredimensionar la ausencia de un jugador y ni hablar cuando se trata de Leo y de parte de la columna vertebral del equipo. Después de que nos fuimos nosotros, ellos sí salieron.