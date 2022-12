Salustiano Zavalía presenta su libro "Quisiera no tener corazón y ser hermosa"

El autor define a su libro como “profundamente autobiográfico y no porque hable de la historia de mi vida en particular, lo que de hecho no sucede, sino porque pongo en juego muchas de las temáticas que me obsesionan y me rondan: la mayoría son personajes femeninos que se debaten en cuestiones que tienen que ver con la soledad, el paso del tiempo, la pérdida de la belleza, el odio, el amor que no fue”. “Entran a jugar emociones extremas, obscenas pero no vulgares, todas situaciones límites pero en clave humorística en tanto poner sobre el tapete al ser humano y su tragedia cotidiana, sin ser solemnes”, dice para LA GACETA.