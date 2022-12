Inteligencia emocional: ¿Cómo podemos reconocer lo que nos pasa?

“Cuando uno aprende a auto-observarse y preguntarnos qué siento nos permite pasar a la acción”, explica la especialista. Y agrega que el primer paso es mirarse a uno mismo y el segundo, aprender a reconocer las emociones de los demás. “Las emociones generalmente se reflejan en lo no verbal, lo actitudinal, lo gestual, la conducta, el tono de voz, entonces parte de la inteligencia emocional está en reconocer ese lenguaje no verbal porque el cuerpo no miente”, reflexiona. Y nos recuerda que estas habilidades sociales son las que nos permiten generar vínculos sanos.