¿Puede haber mañana una ruptura en Juntos por el Cambio?

Cruje Juntos por el Cambio Tucumán (JxC). Las diferencias políticas entre Germán Alfaro y Roberto Sánchez están más marcadas que nunca. Los sectores que lideran el intendente y el diputado se repelen como los mismos polos de un imán. Se dañaron los canales de diálogo que se habían tendido meses atrás. No se observa una voluntad unificada -al menos en lo inmediato- de ajustar los eslabones para soldar una coalición opositora. De hecho, no todos llegarán a la reunión “ultimátum” con un mandato partidario para integrar una alianza de cara a 2023. Es una incógnita lo que pueda surgir del encuentro de mañana a las 10, en el Hilton. Incluso, hay quienes arriesgan que el mitin puede durar pocos minutos porque no se llegará a nada.