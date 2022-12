“Qué mirá, ‘bobo’”, inmortalizado en un mural

A diferencia de muchos que usaron la frase de Messi para facturar, Paredes lo hizo para aportar creatividad con marca de fútbol al encuentro nacional. “Mi aporte al ‘Mavé Pintá 2022’. Y gracias a la ‘selession’”, son algunas de las líneas que se pueden leer en el Instagram del artista (@fabroparedes). En la última palabra está la fidelidad del artista y su obra con el episodio Messi. La palabra está escrita como habla el rosarino que hace más de 20 años se fue del país y no cambió ni un ápice su pronunciación. En las remeras, tazas y gorras que salieron casi al día siguiente de que Messi dijera lo que dijo apuntando al holandés Wout Weghorst -el de los dos goles en los cuartos de final que Argentina le ganó a Países Bajos- algunos optaron por formalizar la frase. No vale, no es lo mismo.