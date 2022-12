Los cortocircuitos siguen en la Casa de Gobierno

La situación ha obligado a que el personal a cargo del operativo amaneciera en el complejo deportivo para que hoy no haya los mismos contratiempos registrados ayer. El primer beneficiario recibió la tira mensual de boletos a las 5.25. Por lo general, los adultos mayores tienden a realizar las gestiones desde muy temprano. Al observar las quejas de los adultos mayores por la lentitud del proceso, Jaldo pidió la dimisión a Nieva que, además, es el presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial, con mandato hasta 2023. A Nieva le costó el puesto, pero no era el único que estaba en capilla. Jaldo creía que cierto grado de responsabilidad le cabe a la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez, y al subsecretario de esa área Pedro Sandilli, que hoy fue uno de los que estuvo al frente de la entrega de los boletos gratuitos. Las aguas están más tranquilas para el segundo caso más que para el primero. “Hay que ejercer el poder”, dicen desde el entorno de Jaldo para explicar la rápida definición adoptada por el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo respecto de la situación de Nieva. “Hicimos semejante esfuerzo para llevar este beneficio a los adultos mayores y esto no puede quedar así, mucho menos a merced de las críticas de la oposición a una medida social amplia”, cuentan que dijo Jaldo al tomar la decisión.