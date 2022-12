4.- El factor trucho

Pero el acierto del renunciamiento es banalizado por el error de identificar un causante de la debacle. Y asociarlo, sin mayor rigor, a la sólida cultura de la mafia.

Con Héctor Magnetto, El Beto, titular del Grupo Clarín, garantía temporaria de su integridad, La Doctora comete la precipitada arbitrariedad del exministro Domingo Cavallo con el empresario suicidado Alfredo Yabrán.

Confundir la ventaja derivada de la posición dominante, con el fenómeno criminal de la mafia.

Consta que en una mesa de pesados de verdad, del tipo Riina o Luciano, un miembro del Cartel de Chivilcoy como Magnetto no hubiera podido cortar el queso para la picada ni servir el vino Chianti.

Y Pablito, aunque se hubiera presentado con el gesto desafiante de Al Pacino, menos.

Significa confirmar que La Doctora, en su monólogo posterior a la condena, banaliza a la mafia y caricaturiza a los mafiosos vulgarmente románticos y brutales del realismo italiano.

El comportamiento descuidista de Magnetto nada tiene que ver con la violencia de la Cosa Nostra. Tampoco con la Camorra que perseguía al colega Roberto Saviano, y ni sostenía la comparación con la Ndrangheta, la Calabresa.

Fenómeno estancado del Siglo XIX que es bastante más moderno que el sistema mafioso del Japón, levemente diferenciado de la bestial Triada China o de la carnicería del delito ruso agravado en el último tramo del Siglo XX con la perestroika y la glasnost.

Argentina padece otro estilo corporativo. Su sociedad está trabada y condicionada por el factor trucho, que también a su modo es cultural.

El motivo estructural del atraso, del anquilosamiento y del laberinto, es la truchada como metodología fundacional.

El factor trucho es dominante. Con su carga frívola de apariencia y con la hegemonía de la falsedad.

La Doctora se introduce en la profundidad del error cuando, para referir su teoría, recurre a Los Peregrinos del Lago Escondido, que no presentan ninguna clave donde persista el fenómeno de la mafiosidad.

La peregrinación deschaba apenas las truchadas de los juristas, los espías, o los ejecutivos de medios de comunicación, en las proximidades del Lago okupado por un inglés que es infinitamente más trucho que la totalidad de la situación descripta. Donde se muestra el factor trucho cuando La Doctora se obstina en encontrar a la mafia.

“Aquí no hay mafia, Doctora, olvídese, sobran los truchos”.

La ética irreparablemente dominante de la truchada: «made in Argentina, to the world».