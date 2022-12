El lado tierno del arquero de la Selección: la historia de amor del "Dibu" Martínez y su esposa Mandinha

"No le pudo hacer upa"

El año pasado, mientras viajaba con el resto de sus compañeros del seleccionado del predio de la AFA en Ezeiza a cada ciudad de Brasil que le tocaba para jugar los partidos de la Copa América, su esposa le avisó que un nuevo integrante de la familia estaba listo para llegar al mundo. “Mi hija nació dos días antes de Ecuador. Me llamaron a cenar pero no fui, les dije que vayan ellos que mi mujer estaba por dar a luz. Pero a los dos días jugué un partido y era como que no me vas a meter un gol ni en pedo”, dijo sobre aquel duelo por los cuartos de final ante el conjunto de Gustavo Alfaro.